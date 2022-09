Juventus, Bonucci: “Dormo sempre bene prima dei big match, solo agli Europei 2012 non successe” (Di giovedì 29 settembre 2022) Il capitano dell’Italia, Leonardo Bonucci, ha parlato del suo modo di vivere le emozioni la sera prima dei grandi appuntamenti. Infatti nel corso di un’intervista su Instagram, realizzata da testimonial di un importante marca di integratori, il difensore ha dichiarato: “Dormo sempre serenamente prima dei grandi appuntamenti, come big match o finali. Riposo in tranquillità anche 7-8 ore, così che non mi stanchi mentalmente. Solamente prima della finale di Euro 2012 non dormii bene, perchè era la mia prima grande finale ad altissimo livello. Commisi l’errore di giocare la partita nella mia mente alla sera, facendo andare l’adrenalina in corpo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Il capitano dell’Italia, Leonardo, ha parlato del suo modo di vivere le emozioni la seradei grandi appuntamenti. Infatti nel corso di un’intervista su Instagram, realizzata da testimonial di un importante marca di integratori, il difensore ha dichiarato: “serenamentedei grandi appuntamenti, come bigo finali. Riposo in tranquillità anche 7-8 ore, così che non mi stanchi mentalmente. Solamentedella finale di Euronon dormii, perchè era la miagrande finale ad altissimo livello. Commisi l’errore di giocare la partita nella mia mente alla sera, facendo andare l’adrenalina in corpo”. SportFace.

