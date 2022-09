Juventus-Bologna in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di giovedì 29 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Juventus-Bologna, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. A confrontarsi sono due squadre che sono partite peggio di quanto ci si potesse aspettare, anche se ovviamente sui bianconeri ricadono le pressioni maggiori: dopo la sosta, la formazione di Massimiliano Allegri cerca una vittoria per ripartire con nuovo vigore, ma occhio ai felsinei del neoallenatore Thiago Motta. L’ultimo confronto all’Allianz Stadium terminò 1-1 nonostante il Bologna fosse in doppia inferiorità numerica. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 di domenica 2 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oppure su satellite al canale Zona Dazn, ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per l’ottava giornata di. A confrontarsi sono due squadre che sono partite peggio di quanto ci si potesse aspettare, anche se ovviamente sui bianconeri ricadono le pressioni maggiori: dopo la sosta, la formazione di Massimiliano Allegri cerca una vittoria per ripartire con nuovo vigore, ma occhio ai felsinei del neoallenatore Thiago Motta. L’ultimo confronto all’Allianz Stadium terminò 1-1 nonostante ilfosse in doppia inferiorità numerica. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 di domenica 2 ottobre, con la partita che sarà visibile insu Dazn, oppure su satellite al canale Zona Dazn, ...

