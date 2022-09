Juventus, ancora problemi per Pogba: spunta l’accusa a sorpresa (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo l’infortunio al ginocchio dell’estate scorsa, per Paul Pogba è arrivata un’altra accusa molto importante. La Juventus è sicuramente tra le squadre più in crisi del nostro campionato. I bianconeri, infatti, sono ottavi in classifica con già sette punti di svantaggio sul duo di testa formato dal Napoli di Luciano Spalletti e dall’Atalanta di Gian Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo l’infortunio al ginocchio dell’estate scorsa, per Paulè arrivata un’altra accusa molto importante. Laè sicuramente tra le squadre più in crisi del nostro campionato. I bianconeri, infatti, sono ottavi in classifica con già sette punti di svantaggio sul duo di testa formato dal Napoli di Luciano Spalletti e dall’Atalanta di Gian Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

