(Di giovedì 29 settembre 2022) L'ex centrocampista dellantus, Momodice la sua sulla squadra bianconera: "Devi essere un top player per stare nelle....

sportli26181512 : Juve, senti Sissoko: 'Pogba e Di Maria mancano, senza risultati meglio cambiare Allegri' VIDEO: L'ex centrocampista… - Magodiogo : @Enzolott @FuckTheMoviola @realwarriale2 @sscnapoli Senti io mi ricordo 10 anni di vittimismo delle altre squadre t… - MaStep92__ : RT @sportmediaset: Juve, senti Pogba: 'Voglio riprendermi il posto che mi spetta' #pogba #juve - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juve, senti Pogba: 'Voglio riprendermi il posto che mi spetta' #pogba #juve - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: Juve, senti Pogba: 'Voglio riprendermi il posto che mi spetta' #pogba #juve -

... oggi allenatore dell'Adana , a La Gazzetta dello Sport ha commentato l'inizio di stagione del calcio italiano, soffermandosi anche sull'Atalanta : 'Non immaginavoe Inter potessero avere questi ...Kulusevski - Dejan Kulusevski , esterno del Tottenham con un passato tra le fila della Juventus , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de ' La Gazzetta Dello Sport ' nella ...'Al Tottenham sono felice', assicura il tecnico degli Spurs LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Antonio Conte non ci sta. Le voci su un ...L'allenatore del Tottenham: "È una roba incredibile nei confronti sia miei che di Allegri. Sono felice qui e mi sto godendo quest'esperienza, ci sono dei contratti firmati e non voglio sentirne più pa ...