Juve, sarà rivoluzione totale: svolta dal mercato, nome a sorpresa (Di giovedì 29 settembre 2022) Pronta una rivoluzione in casa Juve. La svolta arriva dal mercato, e cosi spunta anche un nome che potrebbe ingolosire i tifosi. Il mercato come punto di svolta. La Juventus ha bisogno di trovare certezze, ma è chiaro che prima la prossima sessione invernale, e poi quella estiva, di calciomercato potrebbero rappresentare un elemento utile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 settembre 2022) Pronta unain casa. Laarriva dal, e cosi spunta anche unche potrebbe ingolosire i tifosi. Ilcome punto di. Lantus ha bisogno di trovare certezze, ma è chiaro che prima la prossima sessione invernale, e poi quella estiva, di calciopotrebbero rappresentare un elemento utile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Jimcc95 : Palese paraculaggio per giustificare le 0 mosse della Juve nella sessione invernale. Quando il vero motivo sarà il… - FrammentiBN : Sportmediaset - Juve, Asensio sarà l'erede di Di Maria e Cuadrado? - Boboj29 : Sara' Abisso ad arbitrare Juve -Bologna Qui in foto da bambino con la maglia del Foggia o del Milan ? Juventus – B… - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - Juve, Asensio sarà l'erede di Di Maria e Cuadrado? - CorJuve : RT @forumJuventus: GdS-TS: 'La Juve monitora Asensio, lo spagnolo sarà libero a giugno ma c'è il rischio asta. Tra i giocatori in scadenza… -