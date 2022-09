Johnny Depp e Amber Heard: il trailer (super trash) del film che racconta il processo dell’anno (Di giovedì 29 settembre 2022) Il processo di Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard è diventato un film. Di cui vi mostriamo il primo trailer. Voi cosa ne pensate? Foto Ap Ci lamentiamo spesso di certa fiction o certi film italiani. Che accusiamo di avere una qualità così bassa da essere inguardabili. Ma anche in America, patria del cinema, sanno realizzare cose davvero brutte. È appena stato diffuso il trailer di Hot Take: The Depp/Heard Trial. Ovvero il film, girato a tempo di record, che pretende di raccontare il processo dell’anno. Quello che ha visto Johnny Depp accusare di diffamazione l’ex moglie Amber ... Leggi su amica (Di giovedì 29 settembre 2022) Ildicontro l’ex moglieè diventato un. Di cui vi mostriamo il primo. Voi cosa ne pensate? Foto Ap Ci lamentiamo spesso di certa fiction o certiitaliani. Che accusiamo di avere una qualità così bassa da essere inguardabili. Ma anche in America, patria del cinema, sanno realizzare cose davvero brutte. È appena stato diffuso ildi Hot Take: TheTrial. Ovvero il, girato a tempo di record, che pretende dire ildell’anno. Quello che ha vistoaccusare di diffamazione l’ex moglie...

