Iva Zanicchi a Storie Italiane | “I grandi amori della mia vita sono stati mia madre e mia figlia”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA – Intervista a 3, oggi, asu Rai1 con Eleonora Daniele: in studio Iva, accompagnata dallaMichela Ansoldi e dalla nipote Virginia Catellani, si è raccontata non solo come artista, ma soprattutto come mamma e nonna. “Io non la portavo spesso con me”, ha confessato laparlando di Michela, “al contrario di Al Bano e Romina che erano sempre in giro con i figli. Non perché non la volessi, ma iomolto apprensiva, e mi preoccupavo sempre che potesse succedere qualcosa. Tutti gli anni andavo via il mese di ottobre e d’estate ero in tournée, ma costringevo i miei genitori a venire a casa e facevo cose impossibili per tornare”, ha proseguito la cantante. “Lei non mi ha mai detto nulla, non mi ha mai fatto pesare il fatto che potessi mancarle. ...