Italvolley femminile | vice Bertini rientra in panchina col Kenya

Matteo Bertini, secondo allenatore dell'Italvolley femminile, sarà regolarmente in panchina in occasione della sfida contro il Kenya, quarto appuntamento della fase a gironi ai Mondiali 2022 per le nostre ragazze. Il vice di Davide Mazzanti, infatti, ha raggiunto in ritardo le Azzurre in Olanda dopo essere risultato positivo al Covid-19 e dunque aver dovuto rinviare la partenza.

