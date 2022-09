Italia-Kenya oggi volley femminile: orario Mondiali, dove vederla in tv, programma, streaming (Di giovedì 29 settembre 2022) oggi giovedì 29 settembre (ore 18.00) si gioca Italia-Kenya, match valido per la prima fase a gironi dei Mondiali 2022 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo ad Arnhem (Paesi Bassi) per fronteggiare la compagine africana, sulla carta un avversario particolarmente morbido e che non dovrebbe incutere particolari timori alle Campionesse d’Europa. La nostra Nazionale è reduce dalla soffertissima vittoria ottenuta contro il Belgio, caratterizzata da rimonte set-point annullate. L’Italia va a caccia della quarta vittoria consecutiva, per presentarsi a punteggio pieno al big match di domenica contro l’Olanda. Il CT Davide Mazzanti potrebbe optare per un po’ di turnover, concedendo un po’ di riposo all’opposto Paola Egonu e dando minuti preziosi alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022)giovedì 29 settembre (ore 18.00) si gioca, match valido per la prima fase a gironi dei2022 di. Le azzurre scenderanno in campo ad Arnhem (Paesi Bassi) per fronteggiare la compagine africana, sulla carta un avversario particolarmente morbido e che non dovrebbe incutere particolari timori alle Campionesse d’Europa. La nostra Nazionale è reduce dalla soffertissima vittoria ottenuta contro il Belgio, caratterizzata da rimonte set-point annullate. L’va a caccia della quarta vittoria consecutiva, per presentarsi a punteggio pieno al big match di domenica contro l’Olanda. Il CT Davide Mazzanti potrebbe optare per un po’ di turnover, concedendo un po’ di riposo all’opposto Paola Egonu e dando minuti preziosi alla ...

