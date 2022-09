Iran, parla la madre di Hadis Najafi: “Mia figlia un simbolo come Mahsa Amini” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Hadis Najafi come Mahsa Amini, entrambe un “simbolo” delle proteste antigovernative che da settimane scuotono l’Iran. La madre di Hadis ha rotto il silenzio e ha raccontato i terribili momenti vissuti subito dopo la morte della figlia e anche le aspre critiche che sono state mosse alla sua famiglia sui social. “Da quando è morta Hadis non sto per niente bene, mi tengono in piedi pillole e iniezioni”, ha dichiarato la donna, aggiungendo che Hadis è morta per essere scesa in strada per protestare contro quanto accaduto a Mahsa e contro l’hijab obbligatorio. “L’hanno colpita all’addome, al collo e al cuore”, ha proseguito, sottolineando che quando la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –, entrambe un “” delle proteste antigovernative che da settimane scuotono l’. Ladiha rotto il silenzio e ha raccontato i terribili momenti vissuti subito dopo la morte dellae anche le aspre critiche che sono state mosse alla sua famiglia sui social. “Da quando è mortanon sto per niente bene, mi tengono in piedi pillole e iniezioni”, ha dichiarato la donna, aggiungendo cheè morta per essere scesa in strada per protestare contro quanto accaduto ae contro l’hijab obbligatorio. “L’hanno colpita all’addome, al collo e al cuore”, ha proseguito, sottolineando che quando la ...

