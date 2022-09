Iran, Ghazal Afshar (Giovani Iraniani): “L’onda non tende ad abbassarsi, che sia rivoluzione” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’onda non tende ad abbassarsi. L’auspicio è che dopo 42 anni questa protesta si trasformi in una vera e propria rivoluzione: il popolo Iraniano è arrivato al punto che non ha più nulla da perdere e quindi non si spaventa più davanti a politiche di repressione. Da fonti interne sappiamo che durante le manifestazioni in Iran ci sono stati oltre 240 morti, quando il regime parla solo di poche decine. Almeno 12.000 gli arrestati. Gli Iraniani vogliono un cambiamento radicale, un rovesciamento del regime dittatoriale così come della forma monarchica precedente. Gli stessi slogan di piazza, sempre più incisivi, lo sottolineano”. A dirlo all’Adnkronos Ghazal Afshar dell’associazione Giovani ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “nonad. L’auspicio è che dopo 42 anni questa protesta si trasformi in una vera e propria: il popoloiano è arrivato al punto che non ha più nulla da perdere e quindi non si spaventa più davanti a politiche di repressione. Da fonti interne sappiamo che durante le manifestazioni inci sono stati oltre 240 morti, quando il regime parla solo di poche decine. Almeno 12.000 gli arrestati. Gliiani vogliono un cambiamento radicale, un rovesciamento del regime dittatoriale così come della forma monarchica precedente. Gli stessi slogan di piazza, sempre più incisivi, lo sottolineano”. A dirlo all’Adnkronosdell’associazione...

SusanAlijani : RT @radiondadurto: Una manifestazione in sostegno alle rivolte in Iran e alle donne iraniane che lottano contro il regime dei mullah si svo… - GiovaniIraniani : RT @radiondadurto: Una manifestazione in sostegno alle rivolte in Iran e alle donne iraniane che lottano contro il regime dei mullah si svo… - siavosh33 : RT @radiondadurto: Una manifestazione in sostegno alle rivolte in Iran e alle donne iraniane che lottano contro il regime dei mullah si svo… - BeppeBongi : RT @radiondadurto: Una manifestazione in sostegno alle rivolte in Iran e alle donne iraniane che lottano contro il regime dei mullah si svo… - samiraardalani : RT @radiondadurto: Una manifestazione in sostegno alle rivolte in Iran e alle donne iraniane che lottano contro il regime dei mullah si svo… -

" Rieducate alla sharia". Così vengono punite le iraniane accusate di " mal velo " C'è Ghazal, 37 anni, passati per lo più in Italia. Lei e le altre oggi sono qui a manifestare a ... "Il velo dovrebbe essere una scelta, e invece in Iran le donne hanno paura ad uscire di casa. Non sai ... Iran: decapita la moglie 17enne dopo presunto tradimento. Il video diventa virale Ghazal Heidari è stato arrestato ieri dalle forze dell'ordine dopo aver confessato il femminicidio ed averlo giustificato citando un presunto tradimento da parte della moglie diciassettenne Mona che ... Radio Onda d'Urto C'è, 37 anni, passati per lo più in Italia. Lei e le altre oggi sono qui a manifestare a ... "Il velo dovrebbe essere una scelta, e invece inle donne hanno paura ad uscire di casa. Non sai ...Heidari è stato arrestato ieri dalle forze dell'ordine dopo aver confessato il femminicidio ed averlo giustificato citando un presunto tradimento da parte della moglie diciassettenne Mona che ... IRAN: MANIFESTAZIONE A ROMA A SOSTEGNO DELLA LOTTA DELLE DONNE IRANIANE