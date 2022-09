amnestyitalia : Vietare o limitare l’aborto non significa diminuire le interruzioni di gravidanza. Significa solo renderle meno sic… - AmnestyLazio : RT @amnestyitalia: Vietare o limitare l’aborto non significa diminuire le interruzioni di gravidanza. Significa solo renderle meno sicure.… - Piero_Strada : RT @amnestyitalia: Vietare o limitare l’aborto non significa diminuire le interruzioni di gravidanza. Significa solo renderle meno sicure.… - Amnesty015Roma : RT @amnestyitalia: Vietare o limitare l’aborto non significa diminuire le interruzioni di gravidanza. Significa solo renderle meno sicure.… - cinziapalcani : RT @amnestyitalia: Vietare o limitare l’aborto non significa diminuire le interruzioni di gravidanza. Significa solo renderle meno sicure.… -

Il Secolo XIX

Palermo - È stato uno degli argomenti caldi della campagna elettorale della destra, eppure levolontarie disono in continuo calo in Italia: dal picco di 234.801 del 1983 alle 66.413 del 2020, il dato più aggiornato del ministero della Salute. Una discesa del 9,3% ...Abbonati per leggere anche Interruzioni di gravidanza in Liguria: -30% in dieci anni. Pillola abortiva nel 54,8% dei casi In arrivo 400mila euro per le associazioni che sostengono le neomamme. L'assessore regionale Marrone: "Pagheremo tutto ciò che serve per non dover rinunciare alla gravidanza".Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...