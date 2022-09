Inter - Skriniar, rinnovo in salita: Marotta vuole evitare la beffa Psg. Ma ballano tanti (troppi) soldi (Di giovedì 29 settembre 2022) In bilico tra rinnovo o addio, ma con un chiodo fisso: 'Lo scudetto con l'Inter, quest'anno ci riproveremo'. Del Psg, per ora, nessuna traccia nei pensieri di Milan Skriniar. Rientrato dalla parentesi ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) In bilico trao addio, ma con un chiodo fisso: 'Lo scudetto con l', quest'anno ci riproveremo'. Del Psg, per ora, nessuna traccia nei pensieri di Milan. Rientrato dalla parentesi ...

