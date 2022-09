Inter, ecco cosa c’è dietro l’aumento di capitale da 100 milioni (Di giovedì 29 settembre 2022) Steven Zhang è pronto ad un amento di capitale da 100 milioni di euro per l’Inter Steven Zhang si prepara ad un amento di capitale da 100 milioni per l’Inter. Questa mossa, sottolinea la Gazzetta dello Sport, servirà a dare maggiore sicurezza al club anche in termini di rinnovo dei contratti dei giocatori. “Se un Intervento della proprietà serviva, per rassicurare un ambiente elettrico e anche uno spogliatoio che qualche incertezza l’aveva colta, eccolo qui. Il finanziamento soci, che sarà poi convertito in capitale, va ovviamente a copertura della stagione attuale. L’Inter è lontana dall’essere una società che si autofinanzia. E così sarà almeno fino a quando non arriveranno gli introiti del nuovo stadio ad ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Steven Zhang è pronto ad un amento dida 100di euro per l’Steven Zhang si prepara ad un amento dida 100per l’. Questa mossa, sottolinea la Gazzetta dello Sport, servirà a dare maggiore sicurezza al club anche in termini di rinnovo dei contratti dei giocatori. “Se unvento della proprietà serviva, per rassicurare un ambiente elettrico e anche uno spogliatoio che qualche incertezza l’aveva colta,lo qui. Il finanziamento soci, che sarà poi convertito in, va ovviamente a copertura della stagione attuale. L’è lontana dall’essere una società che si autofinanzia. E così sarà almeno fino a quando non arriveranno gli introiti del nuovo stadio ad ...

