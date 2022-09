Instagram ha rimosso definitivamente l’account di Pornhub (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo una sospensione durata 3 settimane, l’account di Pornhub è stato rimosso definitivamente da Instagram. LEGGI ANCHE > La storia del picco di traffico su Pornhub nel giorno delle elezioni 2022 La lettera di Pornhub per criticare la decisione di Instagram Secondo Instagram, Pornhub avrebbe ripetutamente violato le linee guida della community di Instagram che vietano la pubblicazione di contenuti di nudo e contenuti sessuali e per questo la rimozione dell’account si è resa necessaria. Pornhub ha dichiarato in una lettera indirizzata a quattro dirigenti di Meta, tra cui il CEO Mark Zuckerberg e il capo di Instagram Adam Mosseri, che l’applicazione ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo una sospensione durata 3 settimane,diè statoda. LEGGI ANCHE > La storia del picco di traffico sunel giorno delle elezioni 2022 La lettera diper criticare la decisione diSecondoavrebbe ripetutamente violato le linee guida della community diche vietano la pubblicazione di contenuti di nudo e contenuti sessuali e per questo la rimozione delsi è resa necessaria.ha dichiarato in una lettera indirizzata a quattro dirigenti di Meta, tra cui il CEO Mark Zuckerberg e il capo diAdam Mosseri, che l’applicazione ...

