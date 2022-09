“Insieme per la vita”, l’Andos Udine inaugura il nuovo progetto domenica 2 ottobre Prefettura di Udine (Di giovedì 29 settembre 2022) In occasione del mese rosa della prevenzione contro il cancro al seno, l’Associazione Donne Operate al Seno – sezione di Udine ha voluto organizzare l’evento “Insieme per la vita”, finalizzato a sensibilizzazione la cittadinanza sull’importanza dei corretti stili di vita, tra i quali la periodicità di controlli medici finalizzati a ridurre il rischio di neoplasie, e nel contempo promuovere relazioni personali ed emotive sane. Nell’ambito dell’evento “Insieme per la vita”, domenica 2 ottobre 2022, alle ore 10.00, l’A.N.D.O.S. in collaborazione con l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia del capoluogo friulano, inaugurerà presso la sede della Prefettura-U.T.G. di Udine, in via ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 settembre 2022) In occasione del mese rosa della prevenzione contro il cancro al seno, l’Associazione Donne Operate al Seno – sezione diha voluto organizzare l’evento “per la”, finalizzato a sensibilizzazione la cittadinanza sull’importanza dei corretti stili di, tra i quali la periodicità di controlli medici finalizzati a ridurre il rischio di neoplasie, e nel contempo promuovere relazioni personali ed emotive sane. Nell’ambito dell’evento “per la”,2022, alle ore 10.00, l’A.N.D.O.S. in collaborazione con l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia del capoluogo friulano, inaugurerà presso la sede della-U.T.G. di, in via ...

