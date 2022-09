Infortunio Lukaku, Inter nei guai: il belga salta anche Roma e Barcellona (Di giovedì 29 settembre 2022) Piove sul bagnato in casa Inter. E’ un momento molto negativo in campionato per la squadra nerazzurra, reduce dalla brutta sconfitta sul campo dell’Udinese. Il rendimento nella prima parte di stagione non è stato all’altezza, in Serie A ha conquistato appena 12 punti in 7 partite. In Champions League la situazione è ancora aperta e sarà molto importante il doppio impegno contro il Barcellona. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte Lukaku. Il belga è reduce da un Infortunio e i tempi di recupero si sono allungati. L’attaccante ha riportato la distrazione dei flessori della coscia sinistra, i miglioramenti sono stati evidenti ma l’ex United non è pronto a tornare in campo. Non sarà sicuramente in campo nel big match contro la Roma, molto probabile anche il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) Piove sul bagnato in casa. E’ un momento molto negativo in campionato per la squadra nerazzurra, reduce dalla brutta sconfitta sul campo dell’Udinese. Il rendimento nella prima parte di stagione non è stato all’altezza, in Serie A ha conquistato appena 12 punti in 7 partite. In Champions League la situazione è ancora aperta e sarà molto importante il doppio impegno contro il. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte. Ilè reduce da une i tempi di recupero si sono allungati. L’attaccante ha riportato la distrazione dei flessori della coscia sinistra, i miglioramenti sono stati evidenti ma l’ex United non è pronto a tornare in campo. Non sarà sicuramente in campo nel big match contro la, molto probabileil ...

4lezia : Lukaku non recupera dall'infortunio dopo un mese, ma gagliardini ovviamente si fa male (boh) e recupera in una fraz… - inEuropaMilan : @BisInterista Credo che nn è quello che dici tu ,il fatto è che ha un fisico che nn gli permette di trovare subito… - com_notizie : #Inter, brutte notizie per #Inzaghi: salta #Roma e #Barcellona - news24_inter : Rientro rinviato per #Lukaku ?? -