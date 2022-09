Inflazione e venti di crisi scuotono le Borse Milano maglia nera | al minimo dal 2020 Male Wall Street

(Di giovedì 29 settembre 2022) Trovata una quarta falla in Nord Stream ma il prezzo del gas è in calo. Sugli indici pesano i timori su una recessione, le tensioni geopolitiche e le fibrillazioni di. Spread in rialzo a 246 punti, rendimento al 4,66%

- Perché si parla didi ...L'resta osservata speciale in un clima generalizzato di avversione al rischio. L'intervento della vigilia della Bank of England ha ridato solo brevemente - e leggermente - fiato ai listini,... Inflazione e venti di crisi scuotono le Borse. Milano maglia nera, al minimo dal 2020. Male Wall ... Con l'annuncio del maxi piano cala prezzo del gas. Analogo piano preparato da Londra in deficit, duramente bocciato da FMI e mercati che oggi in Europa bruciano oltre 163 miliardi di capitalizzazione ...