Incidente sul lavoro a Calcinaia, operaio si amputa un dito - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 29 settembre 2022) Il ferito è un uomo di 45 anni residente a Capannori. L'Incidente è avvenuto in una ditta della zona ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 settembre 2022) Il ferito è un uomo di 45 anni residente a Capannori. L'è avvenuto in una ditta della zona ...

EdiMommi : RT @fratotolo2: 'Dov'è #Jackie?' #Biden ha invitato sul palco la deputata Jackie Walorski morta in un incidente qualche mese fa. https://t… - cristina_ilardo : RT @fratotolo2: 'Dov'è #Jackie?' #Biden ha invitato sul palco la deputata Jackie Walorski morta in un incidente qualche mese fa. https://t… - PESCECANEANZIO : RT @fratotolo2: 'Dov'è #Jackie?' #Biden ha invitato sul palco la deputata Jackie Walorski morta in un incidente qualche mese fa. https://t… - LorenzanoDR : RT @fratotolo2: 'Dov'è #Jackie?' #Biden ha invitato sul palco la deputata Jackie Walorski morta in un incidente qualche mese fa. https://t… - RobertoBerretta : RT @fratotolo2: 'Dov'è #Jackie?' #Biden ha invitato sul palco la deputata Jackie Walorski morta in un incidente qualche mese fa. https://t… -