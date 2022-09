Incidente per Enrica Bonaccorti: “Sono caduta di faccia”. Il racconto su Instagram (Di giovedì 29 settembre 2022) Attraverso un post condiviso su Instagram, Enrica Bonaccorti ha annunciato di aver subito un Incidente, cadendo rovinosamente a terra e ferendosi in volto. La conduttrice ed opinionista televisiva ha mostrato ai suoi followers l’immagine del volto tumefatto e ha svelato di essersi ferita alla spalla: imprevisto che l’ha costretta ad una repentina operazione, in seguito alla quale ora sta meglio. “Fra poco ci vediamo a Pomeriggio 5” il suo annuncio, in attesa di essere ospite nello studio di Barbara D’Urso. Enrica Bonaccorti su Instagram: “Sono caduta di faccia” Spiritosa e tagliente nei giudizi, ma anche lucida e razionale nell’analizzare gli eventi dominanti nel mondo della televisione e dello spettacolo. ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022) Attraverso un post condiviso suha annunciato di aver subito un, cadendo rovinosamente a terra e ferendosi in volto. La conduttrice ed opinionista televisiva ha mostrato ai suoi followers l’immagine del volto tumefatto e ha svelato di essersi ferita alla spalla: imprevisto che l’ha costretta ad una repentina operazione, in seguito alla quale ora sta meglio. “Fra poco ci vediamo a Pomeriggio 5” il suo annuncio, in attesa di essere ospite nello studio di Barbara D’Urso.su: “di” Spiritosa e tagliente nei giudizi, ma anche lucida e razionale nell’analizzare gli eventi dominanti nel mondo della televisione e dello spettacolo. ...

