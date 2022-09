In tribunale a ottobre la battaglia 'anti-Salvini' per il vecchio simbolo della Lega Nord (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI – A ottobre in tribunale a Milano si discuterà il ricorso che, secondo uno dei suoi promotori, Gianluca Pini, maroniano, già segretario della Lega Nord Romagna tra il 1999 e il 2015, “può riportare al voto milioni di ‘vecchi' leghisti che si sono astenuti alle elezioni perché non si riconoscono nella gestione di Matteo Salvini”. “La data non è stata ancora fissata ufficialmente ma, da quel che sappiamo, sarà verso la fine del mese” anticipa all'AGI l'uomo che da tempo combatte per riportare sulle schede elettorali il vecchio simbolo della Lega Nord con Alberto da Giussano e senza il nome dell'attuale leader. “Lo abbiamo chiesto per presentarci ad alcune elezioni amministrative ... Leggi su agi (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI – Aina Milano si discuterà il ricorso che, secondo uno dei suoi promotori, Gianluca Pini, maroniano, già segretarioRomagna tra il 1999 e il 2015, “può riportare al voto milioni di ‘vecchi' leghisti che si sono astenuti alle elezioni perché non si riconoscono nella gestione di Matteo”. “La data non è stata ancora fissata ufficialmente ma, da quel che sappiamo, sarà verso la fine del mese”cipa all'AGI l'uomo che da tempo combatte per riportare sulle schede elettorali ilcon Alberto da Giussano e senza il nome dell'attuale leader. “Lo abbiamo chiesto per presentarci ad alcune elezioni amministrative ...

