In the Soop | Friendcation | il nuovo travel reality show dei BTS in arrivo su Disney+

(Di giovedì 29 settembre 2022) In the, ilinsu, sarà disponibile in Italia dal 19 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming. Nel corso dei prossimi mesi, i fan dei BTS potranno rilassarsi in compagnia di IN THE, undisponibile in Italia dal 19 ottobre in esclusiva suche vede alcune delle più grandi star coreane di sempre alle prese con un viaggio a sorpresa. Con Park Seo-jun (The Marvels), il rapper Peakboy, Choi Woo-shik (Parasite), Park Hyung-sik (Soundtrack #1) e V dei BTS, looffre agli spettatori uno sguardo ravvicinato sulla vita di questi ...

DisneyPlusIT : Cinque Amici. Un viaggio. ???? #IN_THE_SOOP: Friendcation sarà disponibile dal 19 Ottobre, solo su #DisneyPlus. - bitiessse : RT @DisneyPlusIT: Cinque Amici. Un viaggio. ???? #IN_THE_SOOP: Friendcation sarà disponibile dal 19 Ottobre, solo su #DisneyPlus. https://t.c… - taejkseyes : RT @DisneyPlusIT: Cinque Amici. Un viaggio. ???? #IN_THE_SOOP: Friendcation sarà disponibile dal 19 Ottobre, solo su #DisneyPlus. https://t.c… - BTSTigerBearTae : RT @DisneyPlusIT: Cinque Amici. Un viaggio. ???? #IN_THE_SOOP: Friendcation sarà disponibile dal 19 Ottobre, solo su #DisneyPlus. https://t.c… - PfZfILU8NOv5EFp : RT @DisneyPlusIT: Cinque Amici. Un viaggio. ???? #IN_THE_SOOP: Friendcation sarà disponibile dal 19 Ottobre, solo su #DisneyPlus. https://t.c… -

Team World

Se ti stai chiedendo quando esce In: Friendcation , sappi che il reality show dei BTS arriverà su Disney+ il 19 ottobre 2022. Abbonati a Disney+ per vedere i BTS . In: Friendcation , spin - off di InSoap, offre ...In: Friendcation è il titolo del reality show con Park Seo - jun, Peakboy, Choi Woo - shik, Park Hyung - sik e V dei BTS . Data di uscita 19 ottobre 2022 su Disney+ . Quest'autunno, il pubblico ... In The Soop: Friendcation su Disney+ la vita privata dei BTS In the Soop: Friendcation, il nuovo travel reality show in arrivo su Disney+, sarà disponibile in Italia dal 19 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 29 ...Il Paris Saint Germain avrebbe già individuato in Jan Oblak, attualmente tra i pali dell'Atletico Madrid, il sostituto del gigantesco portiere campano.