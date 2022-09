In Germania piano da 200 miliardi per l'energia. Draghi: "L'Europa sia solidale" (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - L'Europa non si divida di fronte all'emergenza energetica. Alla vigilia del Consiglio Ue dei ministri dell'energia a Bruxelles e poche ore dopo l'annuncio di Berlino di voler mettere in campo uno scudo da 200 miliardi per calmierare i prezzi delle bollette in Germania, Mario Draghi interviene con forza per chiedere ai partner europei di mostrare "compattezza, solidarietà e determinazione" per affrontare "la minaccia comune dei nostri tempi". Crisi energetica in Europa, dichiarazione del Presidente Draghi ??https://t.co/p5MZEEyVD1 pic.twitter.com/c9b9UrmJ6H — Palazzo Chigi (@Palazzo Chigi) September 29, 2022 “La crisi energetica richiede da parte dell'Europa una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese - ... Leggi su agi (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - L'non si divida di fronte all'emergenza energetica. Alla vigilia del Consiglio Ue dei ministri dell'a Bruxelles e poche ore dopo l'annuncio di Berlino di voler mettere in campo uno scudo da 200per calmierare i prezzi delle bollette in, Mariointerviene con forza per chiedere ai partner europei di mostrare "compattezza, solidarietà e determinazione" per affrontare "la minaccia comune dei nostri tempi". Crisi energetica in, dichiarazione del Presidente??https://t.co/p5MZEEyVD1 pic.twitter.com/c9b9UrmJ6H — Palazzo Chigi (@Palazzo Chigi) September 29, 2022 “La crisi energetica richiede da parte dell'una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese - ...

