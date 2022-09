In arrivo bollette “mostruose”: sulla luce aumenti del 60%. Il prezzo del gas aggiornato ogni mese (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono in arrivo «prezzi mai visti prima» per le bollette elettriche degli italiani. A dirlo è il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci. Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l’Arera limita l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita tuttavia il raddoppio. Arera: “Abbiamo limitato i danni” L’intervento eccezionale dell’Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l’aumento del prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela. LEGGI ANCHE bollette alle stelle, l'indagine: dal frigo al forno, cosa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono in«prezzi mai visti prima» per leelettriche degli italiani. A dirlo è il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci. Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l’Arera limita l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita tuttavia il raddoppio. Arera: “Abbiamo limitato i danni” L’intervento eccezionale dell’Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli, ha ridotto al +59% l’aumento deldi riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela. LEGGI ANCHEalle stelle, l'indagine: dal frigo al forno, cosa ...

