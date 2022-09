Impact | Il contratto di Mia Yim è vicino alla scadenza

(Di giovedì 29 settembre 2022) Mia Yim sembrava destinata a grandi cose in WWE, vista il buon percorso fatto a NXT: purtroppo però, tutto è andato per il peggio, visto il disastroso debutto nel main roster tra le fila della Retribution. Dopo lo scioglimento del gruppo la WWE non è riuscita a reinserire la wrestler nei propri programmi e il suoè stato risolto durante l’ondata di licenziamenti del 4 novembre del 2021. La wrestler ha preso prima una pausa dal ring e poi è tornata nelle federazioni indipendenti per togliere la ruggine: dopo qualche tempo però, è arrivata la chiamata diWrestling e Mia ha subito accettato.vicina Secondo quanto riportato da Fightful, ildi Mia Yim però è molto, più precisamente il 9 ottobre: due ...

Mia Yim sembrava destinata a grandi cose in WWE, vista il buon percorso fatto a NXT: purtroppo però, tutto è andato per il peggio, visto il disastroso debutto nel main roster tra le fila della Retribu ...Bobby Fish, ex wrestler della WWE e della All Elite Wrestling, nonostante l'apparizione a Victory Road non ha firmato un contratto con IMPACT- ...