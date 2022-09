Imma Tataranni 2: le anticipazioni del 29 settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Secondo appuntamento settimanale con “Imma Tataranni”: Rai 1 trasmette questa sera, 29 settembre, il sesto episodio della seconda stagione della serie. Pietro continua a pensare che Imma l’abbia tradito con Calogiuri: sconsolato... Leggi su today (Di giovedì 29 settembre 2022) Secondo appuntamento settimanale con “”: Rai 1 trasmette questa sera, 29, il sesto episodio della seconda stagione della serie. Pietro continua a pensare chel’abbia tradito con Calogiuri: sconsolato...

RaiUno : ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimen… - LiberoMagazine_ : Tutti pronti per la seconda puntata di #ImmaTataranni2: ecco le anticipazioni di quello che vedremo stasera su… - gingerebasta : @OnceUponATeddy Soprattutto per Imma Tataranni in questo periodo - tuttotv_info : Imma Tataranni 2, trama, settima puntata, giovedì 6 ottobre 2022 - TV_Italiana : Stasera su #Rai1 un nuovo appuntamento con #ImmaTataranni2. Come si evolverà la storia fra Calogiuri e il Sostitut… -