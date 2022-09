Imma Tataranni 2 cambia giorno: quando va in onda? Calendario nuove puntate (Di giovedì 29 settembre 2022) La fiction di Rai 1, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2, sta per giungere al termine e cambia programmazione per le ultime puntate: scopriamo quando va in onda e il Calendario con le nuove puntate. Leggi anche: Mina Settembre 2: quando inizia la seconda stagione? quando la vedremo in tv? Anticipazioni, trama, personaggi, cast, data, canale,... Leggi su donnapop (Di giovedì 29 settembre 2022) La fiction di Rai 1,– Sostituto Procuratore 2, sta per giungere al termine eprogrammazione per le ultime: scopriamova ine ilcon le. Leggi anche: Mina Settembre 2:inizia la secstagione?la vedremo in tv? Anticipazioni, trama, personaggi, cast, data, canale,...

RaiUno : ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimen… - gingerebasta : @OnceUponATeddy Soprattutto per Imma Tataranni in questo periodo - tuttotv_info : Imma Tataranni 2, trama, settima puntata, giovedì 6 ottobre 2022 - TV_Italiana : Stasera su #Rai1 un nuovo appuntamento con #ImmaTataranni2. Come si evolverà la storia fra Calogiuri e il Sostitut… - infoitcultura : Ascolti tv martedì 27 settembre 2022: Imma Tataranni vince senza patemi, il ritorno di Striscia al 20% -