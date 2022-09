Imma Tataranni 2: anticipazioni prossima puntata di giovedì 6 ottobre 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) Imma Tataranni Secondo tempo per la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Quattro nuovi episodi, in onda da martedì 27 settembre in prima serata su Rai1, che chiuderanno il capitolo iniziato lo scorso anno. Di seguito le anticipazioni aggiornate, puntata dopo puntata, e gli ascolti. anticipazioni Imma Tataranni 2 puntata martedì 27 settembre 2022 S2E 5 – Il peso dell’anima – È un amaro risveglio per Pietro De Ruggeri. Mentre Imma è con Calogiuri nella casa in cui vive con Jessica, sul suo cellulare arrivano delle foto proprio di Imma e Calogiuri. In una, in particolare, Calogiuri ha le labbra molto vicine a quelle della ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 settembre 2022)Secondo tempo per la seconda stagione di– Sostituto Procuratore. Quattro nuovi episodi, in onda da martedì 27 settembre in prima serata su Rai1, che chiuderanno il capitolo iniziato lo scorso anno. Di seguito leaggiornate,dopo, e gli ascolti.martedì 27 settembreS2E 5 – Il peso dell’anima – È un amaro risveglio per Pietro De Ruggeri. Mentreè con Calogiuri nella casa in cui vive con Jessica, sul suo cellulare arrivano delle foto proprio die Calogiuri. In una, in particolare, Calogiuri ha le labbra molto vicine a quelle della ...

