Ilary Blasi, il presunto amante gelato dalla paura: "Andare in giro è diventato pericoloso…" (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilary Blasi e il presunto amante gelato dalla paura, ecco il motivo: svelati i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici dalla bellezza disarmante e dalla professionalità indiscussa dimostrata in molti programmi televisivi e reality è lei, la bellissima Ilary Blasi. Nella sua lunga carriera ha condotto diversi show di successo come Le Iene, Grande Fratello e Temptation Island. Oggi, finita al centro del gossip per via della separazione con Totti e di un presunto amante che, come hanno confessato delle persone vicine a lui, vive nella paura. curiosità (foto web)A soli tre anni comincia a sperimentare il mondo dello ...

