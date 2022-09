Il “Whatever it takes” della Germania: Scholz annuncia uno scudo da 200 miliardi contro il prezzo del gas (Di giovedì 29 settembre 2022) Un maxi-investimento da 200 miliardi di euro come scudo al prezzo del gas. Questa la ricetta della Germania, annunciata oggi dal premier Olaf Scholz, per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare la crisi energetica. La cosiddetta «coalizione semaforo» – composta da socialdemocratici, verdi e liberali – ha raggiunto un accordo su un «grande schermo difensivo», un pacchetto di misure volte a far scendere il prezzo del gas. «Ci troviamo in una guerra dell’energia», ha commentato il ministro delle finanze Christian Lindner. «E con l’attacco ai gasdotti la situazione si è decisamente inasprita». Il freno al prezzo del gas annunciato oggi dal governo tedesco è la misura più onerosa fra tutti i Paesi dell’Ue e ha un doppio ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Un maxi-investimento da 200di euro comealdel gas. Questa la ricettata oggi dal premier Olaf, per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare la crisi energetica. La cosiddetta «coalizione semaforo» – composta da socialdemocratici, verdi e liberali – ha raggiunto un accordo su un «grande schermo difensivo», un pacchetto di misure volte a far scendere ildel gas. «Ci troviamo in una guerra dell’energia», ha commentato il ministro delle finanze Christian Lindner. «E con l’attacco ai gasdotti la situazione si è decisamente inasprita». Il freno aldel gasto oggi dal governo tedesco è la misura più onerosa fra tutti i Paesi dell’Ue e ha un doppio ...

