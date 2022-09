Il West Ham delude in Premier, Moyes a rischio? La notizia (Di giovedì 29 settembre 2022) Cosa sta succedendo al West Ham? Squadra rivelazione della scorsa Premier League, dopo aver raggiunto il settimo posto e la qualificazione in Conference League ( con l’Europa League persa all’ultima giornata dopo un lungo testa a testa col Manchester United), quest’anno dopo sette giornate è in zona retrocessione con soli quattro punti frutto di una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte, al netto di tre gol fatti e nove subiti. Foto: Getty Moyes West Ham Premier League Un inizio disastroso, dati che suonano ancor più clamorosi considerando che il West Ham è sul podio delle squadre che hanno speso di più nella sessione di calciomercato (182 i milioni di euro) dietro solo a United e Chelsea. Giocatori come Scamacca e Paquetà hanno ovviamente bisogno di un periodo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) Cosa sta succedendo alHam? Squadra rivelazione della scorsaLeague, dopo aver raggiunto il settimo posto e la qualificazione in Conference League ( con l’Europa League persa all’ultima giornata dopo un lungo testa a testa col Manchester United), quest’anno dopo sette giornate è in zona retrocessione con soli quattro punti frutto di una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte, al netto di tre gol fatti e nove subiti. Foto: GettyHamLeague Un inizio disastroso, dati che suonano ancor più clamorosi considerando che ilHam è sul podio delle squadre che hanno speso di più nella sessione di calciomercato (182 i milioni di euro) dietro solo a United e Chelsea. Giocatori come Scamacca e Paquetà hanno ovviamente bisogno di un periodo ...

LeBombeDiVlad : ???? #WestHam pronto ad esonerare #Moyes ?? Spunta il nome del possibile erede...???? ??????? #LBDV #LeBombediVlad… - infobetting : West Ham-Wolverhampton (sabato 01 ottobre 2022 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - lifeelsee : quest’anno abbiamo la squadra per puntare alla champions ajsgahajajjaa non siamo buone a non subire il West Ham ma basta - _chiaracx : siamo già sotto contro il west ham vamoooos - _inextremis : RT @_inextremis: Cristiano Ronaldo vs West Ham 22-01-2022 -