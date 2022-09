Il talento di Mr. Crocodile: una clip e il nuovo poster del film (Di giovedì 29 settembre 2022) In attesa dell'arrivo nelle sale del film Il talento di Mr. Crocodile sono stati condivisi un nuovo poster e una clip inedita. Il 27 ottobre, solo al cinema, arriverà il film Il talento di Mr. Crocodile, di cui sono stati condivisi un poster inedito e una clip. Nel breve video si vede il primo incontro con il simpatico e talentuoso coccodrillo Lyle, che dimostra le sue doti canore. Tratto dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber, Il talento di Mr. Crocodile è un live-action per tutta la famiglia che racconta la storia del coccodrillo Lyle e le sue avventure insieme alla famiglia Primm. Diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon, scritto da Will Davies, il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022) In attesa dell'arrivo nelle sale delIldi Mr.sono stati condivisi une unainedita. Il 27 ottobre, solo al cinema, arriverà ilIldi Mr., di cui sono stati condivisi uninedito e una. Nel breve video si vede il primo incontro con il simpatico e talentuoso coccodrillo Lyle, che dimostra le sue doti canore. Tratto dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber, Ildi Mr.è un live-action per tutta la famiglia che racconta la storia del coccodrillo Lyle e le sue avventure insieme alla famiglia Primm. Diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon, scritto da Will Davies, il ...

