Il ritorno di Pogba (Di giovedì 29 settembre 2022) Mettiamola così. Il 2022 non è stato fino a qui un anno ordinario per Paul Pogba. Il 30 aprile scorso è morto Mino Raiola, procuratore ma soprattutto amico, mentore e consigliere del campione francese: un legame indissolubile che ha rappresentato una costante nella carriera di Pogba. Mino e Paul, Paul e Mino: «Per sempre nel mio cuore, grazie Mimi», è stato il suo saluto sui social all’uomo che più di chiunque altro ha contribuito a costruirne la carriera e gestirne il passaggio all’età adulta. La persona che con Mino e per Mino si è sempre occupata di Pogba e del suo percorso è stata Rafaela Pimenta, e non a caso ora è lei più che mai il punto di riferimento per Paul. A giugno poi è uscito il documentario a lui dedicato da Amazon Prime, che ne ha certificato, ce ne fosse stato ancora bisogno, lo status di star globale assoluta; una ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Mettiamola così. Il 2022 non è stato fino a qui un anno ordinario per Paul. Il 30 aprile scorso è morto Mino Raiola, procuratore ma soprattutto amico, mentore e consigliere del campione francese: un legame indissolubile che ha rappresentato una costante nella carriera di. Mino e Paul, Paul e Mino: «Per sempre nel mio cuore, grazie Mimi», è stato il suo saluto sui social all’uomo che più di chiunque altro ha contribuito a costruirne la carriera e gestirne il passaggio all’età adulta. La persona che con Mino e per Mino si è sempre occupata die del suo percorso è stata Rafaela Pimenta, e non a caso ora è lei più che mai il punto di riferimento per Paul. A giugno poi è uscito il documentario a lui dedicato da Amazon Prime, che ne ha certificato, ce ne fosse stato ancora bisogno, lo status di star globale assoluta; una ...

FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#SportMediaset ??#SerieA Domenica #JuveBologna #Pogba punta al ritorno in campo contro il #Benfica. #chiesa la prossi… - lorenzodilascio : @DP_CMJ 1) Antonio Conte (allenatore) 2) Paul Pogba 2012-2013 3) Tevez - Juve Genoa 1 0 (2015, prima volta allo st… - FraLauricella : ??#SportMediaset ??#SerieA Domenica #JuveBologna #Pogba punta al ritorno in campo contro il #Benfica. #chiesa la p… - MatMaz72 : RT @h_aigarimasu: #Pogba accelera il recupero. Farà 2-3 partite con la #Juventus (forse) e se tutto va bene partirà per il mondiale. Al rit… - ZonaBianconeri : RT @h_aigarimasu: #Pogba accelera il recupero. Farà 2-3 partite con la #Juventus (forse) e se tutto va bene partirà per il mondiale. Al rit… -