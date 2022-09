"Il regalo che ho ricevuto". Marta Fascina si supera: Berlusconi, video impensabile | Guarda (Di giovedì 29 settembre 2022) Giovedì 29 settembre Silvio Berlusconi festeggia 86 anni. Per il leader di Forza Italia si tratta di un secondo festeggiamento nel giro di pochi giorni: la vittoria elettorale del centrodestra con il suo ritorno in Parlamento e, appunto, il suo compleanno. Nato a Milano il 29 settembre del '36, il Cavaliere festeggerà in famiglia nella Villa San Martino, sua residenza storica. Assieme a lui i figli, i nipoti e la compagna Marta Fascina. Proprio lei, deputata azzurra, appena rieletta alla Camera in Sicilia, ha deciso di fargli una sorpresa. A raccontarlo il numero uno azzurro in un video pubblicato su Twitter. "Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri!", è stato il commento a corredo. Poi nel filmato si vede una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Giovedì 29 settembre Silviofesteggia 86 anni. Per il leader di Forza Italia si tratta di un secondo festeggiamento nel giro di pochi giorni: la vittoria elettorale del centrodestra con il suo ritorno in Parlamento e, appunto, il suo compleanno. Nato a Milano il 29 settembre del '36, il Cavaliere festeggerà in famiglia nella Villa San Martino, sua residenza storica. Assieme a lui i figli, i nipoti e la compagna. Proprio lei, deputata azzurra, appena rieletta alla Camera in Sicilia, ha deciso di fargli una sorpresa. A raccontarlo il numero uno azzurro in unpubblicato su Twitter. "te che sorpresa, che belho! Grazie a tutti per gli auguri!", è stato il commento a corredo. Poi nel filmato si vede una ...

