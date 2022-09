Il prof che taglia i capelli in classe alla studentessa iraniana: «Non sostieni la lotta delle donne nel tuo paese?» (Di giovedì 29 settembre 2022) In una scuola superiore del centro di Roma un professore ha tagliato i capelli in classe a una studentessa di origine iraniana. Accusandola di non sostenere la lotta delle donne nel suo paese. A raccontare l’episodio è oggi l’edizione romana di Repubblica, partendo dal dibattito in classe su Mahsa Amini. Dopo aver riassunto la vicenda il docente si è avvicinato a una studentessa che aveva delle forbici sul banco. «Proprio tu, che hai origini iraniane, dimmi… non ti sembrerebbe giusto sostenere la lotta delle donne nel tuo paese? Non ti taglieresti una ciocca di capelli per ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) In una scuola superiore del centro di Roma unessore hato iina unadi origine. Accusandola di non sostenere lanel suo. A raccontare l’episodio è oggi l’edizione romana di Repubblica, partendo dal dibattito insu Mahsa Amini. Dopo aver riassunto la vicenda il docente si è avvicinato a unache avevaforbici sul banco. «Proprio tu, che hai origini iraniane, dimmi… non ti sembrerebbe giusto sostenere lanel tuo? Non ti taglieresti una ciocca diper ...

