Il presidenzialismo necessario. Se non ora, quando? Scrive Malgieri (Di giovedì 29 settembre 2022) Il “cuore” dell’azione politica del governo di Giorgia Meloni e della maggioranza che lo sosterrà sarà un vasto lavorìo riformista improntato alla riscrittura della seconda parte della Costituzione in senso presidenzialista. Su questo piano, al quale non è escluso che altre forze politiche prestino il loro consenso, lasciando la sinistra ed il Pd fuori dalla disputa per trascinarsi in una lunga e solitaria opposizione alla ricerca dell’identità perduta, il centrodestra giocherà la sua grande partita fornendo, finalmente, attraverso una Bicamerale o, preferibilmente, un’Assemblea costituente (più adatta allo scopo) la Grande Riforma che rivitalizzi la democrazia repubblicana azzerando il distacco crescente tra istituzioni e popolo. Una scelta che implica decisionismo e partecipazione innovando una prassi politica diventata stantia che non garantisce stabilità, né efficienza. A chi ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) Il “cuore” dell’azione politica del governo di Giorgia Meloni e della maggioranza che lo sosterrà sarà un vasto lavorìo riformista improntato alla riscrittura della seconda parte della Costituzione in senso presidenzialista. Su questo piano, al quale non è escluso che altre forze politiche prestino il loro consenso, lasciando la sinistra ed il Pd fuori dalla disputa per trascinarsi in una lunga e solitaria opposizione alla ricerca dell’identità perduta, il centrodestra giocherà la sua grande partita fornendo, finalmente, attraverso una Bicamerale o, preferibilmente, un’Assemblea costituente (più adatta allo scopo) la Grande Riforma che rivitalizzi la democrazia repubblicana azzerando il distacco crescente tra istituzioni e popolo. Una scelta che implica decisionismo e partecipazione innovando una prassi politica diventata stantia che non garantisce stabilità, né efficienza. A chi ...

