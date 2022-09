"Il ponte sullo Stretto si farà". La promessa di Schifani per la Sicilia (Di giovedì 29 settembre 2022) Renato Schifani pone le basi per la Sicilia che verrà. Il neo-governatore annuncia che questa sarà la volta buona per realizzare l'antico progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Intervistato dal Corriere della Sera, il neo-governatore della Sicilia non ha dubbi: stavolta il ponte sullo Stretto «si fa». «Il progetto c'è. E siamo tutti d'accordo». «Ho parlato anche con il presidente della Calabria, il mio amico Roberto Occhiuto - assicura Schifani al Corriere della Sera - Lo abbiamo ribadito io e Salvini, ai comizi. Lo stesso Giorgia Meloni. Per Berlusconi è sempre stato il punto strategico per avvicinare la Sicilia al resto d'Italia». I soldi ci sono? «Operazione coperta. In grande sintesi, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Renatopone le basi per lache verrà. Il neo-governatore annuncia che questa sarà la volta buona per realizzare l'antico progetto deldi Messina. Intervistato dal Corriere della Sera, il neo-governatore dellanon ha dubbi: stavolta il«si fa». «Il progetto c'è. E siamo tutti d'accordo». «Ho parlato anche con il presidente della Calabria, il mio amico Roberto Occhiuto - assicuraal Corriere della Sera - Lo abbiamo ribadito io e Salvini, ai comizi. Lo stesso Giorgia Meloni. Per Berlusconi è sempre stato il punto strategico per avvicinare laal resto d'Italia». I soldi ci sono? «Operazione coperta. In grande sintesi, ...

