Il nuovo volto di parco Ravizza (Di giovedì 29 settembre 2022) Uno dei più importanti polmoni verdi della città di Milano, il parco Alessandrina Ravizza, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione urbana, fortemente voluto e realizzato da McArthurGlen Serravalle Design Outlet, azienda leader in Europa nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di designer outlet. Il progetto, che ha coinvolto una superficie di quasi 2.000 mq lungo via Bach, la via pedonale interna al palco che collega via Vittadini a via Bocconi, si inserisce in più ampio percorso di collaborazione che vede come protagonisti McArthurGlen e le amministrazioni locali dei territori e delle città cui il gruppo è vicino. L’inaugurazione del nuovo “volto” del parco Ravizza arriva infatti a pochi mesi dalla riqualificazione di Pizza del ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 settembre 2022) Uno dei più importanti polmoni verdi della città di Milano, ilAlessandrina, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione urbana, fortemente voluto e realizzato da McArthurGlen Serravalle Design Outlet, azienda leader in Europa nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di designer outlet. Il progetto, che ha coinuna superficie di quasi 2.000 mq lungo via Bach, la via pedonale interna al palco che collega via Vittadini a via Bocconi, si inserisce in più ampio percorso di collaborazione che vede come protagonisti McArthurGlen e le amministrazioni locali dei territori e delle città cui il gruppo è vicino. L’inaugurazione del” delarriva infatti a pochi mesi dalla riqualificazione di Pizza del ...

