Il nome di Elly Schlein risuona ormai da tempo negli ambienti della politica di sinistra, ma adesso la vice presidente dell'Emilia Romagna potrebbe fare il salto Fu mente e braccio di "Occupy Pd", la protesta contro i 101 franchi tiratori che nel 2013 fermarono la corsa di Prodi al Quirinale. Ha inseguito e affrontato Matteo Salvini, per lamentarsi a tu per tu del comportamento della Lega in Europa. («Perché a Bruxelles non siete mai venuti a nessuna delle 22 riunioni di negoziato sulla riforma migratoria più importante per l'Italia?» lo incalzò). E adesso, potrebbe diventare segretaria del Pd.

