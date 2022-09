Il mantello di Arlecchino | dalla circonferenza al centro

(Di giovedì 29 settembre 2022) Bergamo. Il 1° ottobre alle 18 al Monastero del Carmine, verrà inaugurata l’azione finale de “Ildial”, il progetto di teatro e arte partecipata che nei mesi scorsi ha visto protagonisti i cittadini dei quartieri di Valtesse Sant’Antonio Valverde e Colognola. L’ultima fase, “al”, prevede di mostrare una parte del lavoro svolto nei quartieri nei luoghi centrali della cultura. Il Carmine ospiterà, in un contesto del tutto nuovo rispetto a ciò che si è visto a giugno, le opere d’arte tessile curate da Giovanni Berera: “Interspicies”, l’installazione realizzata da Lisa Martignoni con gli abitanti di Valtesse Sant’Antonio Valverde e “Fa ‘l so tèp”, l’arazzo che Simona Anna Gentile ...

