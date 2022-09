Il Manchester United è pronto ad offrire 50 milioni per Kim Min-Jae (Di giovedì 29 settembre 2022) Kim Min-Jae piace al Manchester United Alfredo Pedullà, su Gazzetta dello Sport, conferma l’interesse del Manchester United per Kim. Ecco quanto dichiarato: “Arrivato da pochi mesi dopo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 29 settembre 2022) Kim Min-Jae piace alAlfredo Pedullà, su Gazzetta dello Sport, conferma l’interesse delper Kim. Ecco quanto dichiarato: “Arrivato da pochi mesi dopo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

