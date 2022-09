Il lutto di Anna Tatangelo: è morta la mamma Palmira Vinci a 67 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) Palmira Vinci, la mamma di Anna Tatangelo, è morta a 67 anni dopo una lunga malattia. La donna era particolarmente conosciuta a Sora, la cittadina in proVincia di Frosinone dove la famiglia viveva da tempo e dove aveva un banco al mercato. La cantante non aveva mai nascosto quanto fosse legata alla mamma, al punto tale da arrivare a dedicarle una canzone, uscita nel 2007, dal titolo La più bella. Nonostante i numerosi impegni professionali, l’artista faceva il possibile per starle vicino e aiutarla ad alleviare i dolori. Vi raccomandiamo... La risposta a tono di Anna Tatangelo a chi le dice "Non si sa più che lavoro fai" ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 29 settembre 2022), ladi, èa 67dopo una lunga malattia. La donna era particolarmente conosciuta a Sora, la cittadina in proa di Frosinone dove la famiglia viveva da tempo e dove aveva un banco al mercato. La cantante non aveva mai nascosto quanto fosse legata alla, al punto tale da arrivare a dedicarle una canzone, uscita nel 2007, dal titolo La più bella. Nonostante i numerosi impegni professionali, l’artista faceva il possibile per starle vicino e aiutarla ad alleviare i dolori. Vi raccomandiamo... La risposta a tono dia chi le dice "Non si sa più che lavoro fai" ...

NotizieVirgilio : ?? Grave lutto per la cantante Anna Tatangelo: morta la madre Palmira Si è spenta a 67 anni Palmira Vinci, la mamma… - MarioManca : Lutto per #AnnaTatangelo: morta sua madre Palmira Vinci. Era malata da tempo - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Gravissimo lutto per Anna Tatangelo che piange la morte dell'amata madre. Palmira Vinci è deceduta a Sora, in provincia… - sunrovse : @flowersxagb no anna sono a lutto - infoitcultura : Anna Tatangelo, grave lutto: il doloroso addio -