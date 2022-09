Il grande gioco | il teaser della serie ambientata nel mondo del calcio in arrivo su Sky

(Di giovedì 29 settembre 2022) Sky ha presentato ilIl, un progetto ambientato neldelche debutterà a novembre. Debutterà a novembre la nuovaSky original intitolata Il, di cui è stato svelato il primoche anticipa alcune sequenzestorianeldel. Gli episodi andranno in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e il breve video mostra l'atmosfera e introduce i protagonisti al centro del racconto portato sul piccolo schermo. LaIlproporrà affari miliardari, personaggi senza scrupoli, ...

BingyNews : #IlGrandeGioco: Teaser della serie con Francesco Montanari - KoladeTemitop18 : @JuventusFCYouth ciao, sono temitopo dalla Nigeria, gioco a calcio di base, desidero essere scoperto e giocare per… - badtasteit : #IlGrandeGioco: guarda il teaser della serie #Sky in arrivo a novembre - SkyTG24 : Il Grande Gioco, la serie su Sky da novembre. Il teaser - sportli26181512 : Il Grande Gioco, la serie tv Sky sul calciomercato. Il TEASER: Il dietro le quinte del calciomercato in una serie t… -

Sky Tg24

Sky ha condiviso il teaser della nuova serie Il, in arrivo a novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il nuovo progetto Sky Original porterà sugli schermi affari miliardari, personaggi senza scrupoli, location da sogno ...Affari miliardari, personaggi senza scrupoli, location da sogno e trattative al cardiopalma. Il calciomercato è fra i momenti più ... Il Grande Gioco, la serie su Sky da novembre. Il teaser Il drama sportivo con Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini su Sky e NOW a novembre. Affari miliardari, personaggi senza scrupoli, location da sogno e trattative al cardiopalma. I ..., Il grande gioco, il nuovo titolo Sky Original di cui viene rilasciato oggi il teaser e annunciato il debutto ...