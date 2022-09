Il giornalista Francesco Spadaccia muore dopo essersi sentito male mentre vegliava il cadavere dello zio (Di giovedì 29 settembre 2022) Tre giorni dopo lo storico leader radicale Gianfranco Spadaccia, scompare questa mattina il nipote, Francesco, di 31 anni, a causa di una trombosi. Il giovane si era sentito male martedì scorso, al Senato, proprio alla Camera ardente dello zio, allestita nella sala Nassirya. Erano subito intervenuti i medici di palazzo Madama, quindi Francesco era stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato. Oggi il decesso, confermato dal presidente di +Europa, Riccardo Magi, che ci dice: “è una tragedia immensa”. Francesco Spadaccia era cresciuto con lo zio Gianfranco, leader radicale Francesco, giornalista e avvocato, era molto legato allo zio, soprattutto dopo la morte, 5 anni fa, del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Tre giornilo storico leader radicale Gianfranco, scompare questa mattina il nipote,, di 31 anni, a causa di una trombosi. Il giovane si eramartedì scorso, al Senato, proprio alla Camera ardentezio, allestita nella sala Nassirya. Erano subito intervenuti i medici di palazzo Madama, quindiera stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato. Oggi il decesso, confermato dal presidente di +Europa, Riccardo Magi, che ci dice: “è una tragedia immensa”.era cresciuto con lo zio Gianfranco, leader radicalee avvocato, era molto legato allo zio, soprattuttola morte, 5 anni fa, del ...

GeMa7799 : Malore improvviso, il giornalista Francesco Spadaccia muore a 31 anni - Bomba2H : RT @ImolaOggi: Malore improvviso, il giornalista Francesco Spadaccia muore a 31 anni - stallicubi : 'Muore per malore improvviso il giornalista 31enne Francesco Spadaccia nipote dell' ex segretario del partito radic… - GioanolaA : RT @stopcensura2020: Muore giornalista di 31 anni per un malore improvviso: addio a Francesco Spadaccia - peppiniellopz : RT @ImolaOggi: Malore improvviso, il giornalista Francesco Spadaccia muore a 31 anni -