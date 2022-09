Il fenomeno dei neonati abbandonati è un’emergenza taciuta che ci riguarda (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono tanti, tantissimi, i bambini privati dell’abbraccio di mamma e papà dopo la nascita. Sono quelli indesiderati che a volte vengono lasciati alle cure premurose dei medici, e altre volte vengono abbandonati in strada, vicino ai cassonetti o nei luoghi pubblici. Sono i figli di chi ha deciso di portare avanti la gravidanza pur con la consapevolezza, immediata o postuma, che quello di madre non sarà il loro ruolo, almeno non subito. Non adesso. E questo non è un giudizio nei confronti di chi sceglie di non essere genitore di quel bambino che è stato messo al mondo, intendiamoci, perché quello di decidere è un diritto che appartiene a tutte le donne e che in Italia è regolamentato dalla legge che garantisce il parto in anonimato. La nostra è più una riflessione su quel destino che accomuna molti neonati che devono subire questa scelta, e che a volte, ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono tanti, tantissimi, i bambini privati dell’abbraccio di mamma e papà dopo la nascita. Sono quelli indesiderati che a volte vengono lasciati alle cure premurose dei medici, e altre volte vengonoin strada, vicino ai cassonetti o nei luoghi pubblici. Sono i figli di chi ha deciso di portare avanti la gravidanza pur con la consapevolezza, immediata o postuma, che quello di madre non sarà il loro ruolo, almeno non subito. Non adesso. E questo non è un giudizio nei confronti di chi sceglie di non essere genitore di quel bambino che è stato messo al mondo, intendiamoci, perché quello di decidere è un diritto che appartiene a tutte le donne e che in Italia è regolamentato dalla legge che garantisce il parto in anonimato. La nostra è più una riflessione su quel destino che accomuna moltiche devono subire questa scelta, e che a volte, ...

starfishnight : e quando il fenomeno go solo raz degan si manifesterà su marco e casualmente tutti torneranno suoi bff e si puniran… - CommentatoreDi : @Iperborea_ Non ho mai visto dei concorrenti così tanto contro ad una coppia, neanche quando erano tra persone impe… - Calciom73992243 : @Motorsport_IT Quindi il porpoising danneggia la salute dei piloti, ma la norma anti-porpoising viene attuata solo… - Reginadigiada : @Aokaze87 @LarthRasna @BatbelinGianca Se tu metti in un fumetto che adori le divise scolastiche e nessuno ci trova… - nicossigeno : C'è chi, anche in buona fede, continua a chiamarli cambiamenti climatici. Quest'espressione dà la scusa ai negazion… -