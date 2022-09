Il cuore era fermo | pallavolista 12enne salvata dalla sua allenatrice e dal defibrillatore in palestra | l’eredità di Bovolenta e Morosini

(Di giovedì 29 settembre 2022)di Vigore Piermario. Sono passati esattamente 10 annimorte dele del calciatore, entrambi colpiti da un arresto cardiaco mentre erano in campo. Il primo il 24 marzo 2021, il secondo il 14 aprile dello stesso anno. Ilche avrebbe potuto salvare la vita all’exazzurro si trovava sull’autoambulanza, e non nell’edificio. Il calciatore morì tra le braccia dei soccorritori, mentre il suo collega Fabrice Muamba, che giocava al Bolton in Inghilterra, poche settimane prima fu colpito da un arresto cardiaco durante una gara contro il Tottenham e salvato grazie al. Dopo i decessi di, con ancora troppi anni di attesa, ...

6I0V4NNI_6UIDI : @albertoinfelise Anch'io reinventato runner da luglio 2020. E il covid mi ha tenuto fermo 4 mesi col cuore che non… - Dionisi89249966 : RT @salines_simone: Lui era Mattia Caruso, aveva 30 anni ed è stato ucciso con una coltellata al cuore dalla fidanzata. Dato che se ne sta… - alan19_88 : RT @salines_simone: Lui era Mattia Caruso, aveva 30 anni ed è stato ucciso con una coltellata al cuore dalla fidanzata. Dato che se ne sta… - BorisJo_ker : RT @salines_simone: Lui era Mattia Caruso, aveva 30 anni ed è stato ucciso con una coltellata al cuore dalla fidanzata. Dato che se ne sta… - PBAA2022 : Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano sensazioni celesti date dalle arti…Uscendo da Santa Croce,… -

Iva Zanicchi racconta la sua vita aaperto. La cantante, accompagnata dalla figlia Michela Ansoldi e dalla nipote Virginia ... ma una volta quandoin prima media, nel periodo di Natale andai ...Leggi anche Mattia ucciso con una coltellata almentre la fidanzata lo aspetta in auto: 'C'un uomo incappucciato' Secondo quanto inizialmente riferito dalla giovane fermata per l'omicidio ...Fai la Ricerca Vai a ANSA.it Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dis ...TORINO (ITALPRESS) – “A me piace pensare e dire che è il mio cuore che ha fatto la scelta. Era anche forse il momento giusto per tornare qua”. Paul Pogba è ancora in attesa di fare il suo secondo debu ...