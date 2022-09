Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Treviglio: giusto mettere limiti orari alle slot (Di giovedì 29 settembre 2022) Treviglio. Il Consiglio di Stato ha emesso sentenza favorevole al Comune di Treviglio sulle misure prese contro il gioco d’azzardo. Il giudice d’Appello, in accoglimento dell’impugnativa promossa nell’interesse del Comune, ha riformato la sentenza del Tar respingendo definitivamente il ricorso di primo grado. Una società di Urgnano, titolare di una sala slot a Treviglio, aveva impugnato l’ordinanza del 7 febbraio 2020 emessa dal sindaco Juri Imeri che aveva come oggetto la limitazione oraria delle attività di gioco lecito per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico, attuativa del Regolamento approvato dal Consiglio comunale il 12 marzo 2019, sulla base del corrispondente Regolamento approvato ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 settembre 2022). Ildiha emesso sentenza favorevole aldisulle misure prese contro il gioco d’azzardo. Il giudice d’Appello, in accoglimento dell’impugnativa promossa nell’interesse del, ha riformato la sentenza del Tar respingendo definitivamente il ricorso di primo grado. Una società di Urgnano, titolare di una sala, aveva impugnato l’ordinanza del 7 febbraio 2020 emessa dal sindaco Juri Imeri che aveva come oggetto la limitazionea delle attività di gioco lecito per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico, attuativa del Regolamento approvato dalcomunale il 12 marzo 2019, sulla base del corrispondente Regolamento approvato ...

