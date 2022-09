Il commissario Schmit spiega come migliorare il reddito di cittadinanza (senza abolirlo) (Di giovedì 29 settembre 2022) Il reddito di cittadinanza non va abolito, però va applicato meglio, in tutte le zone d’Italia, per garantire un adeguato reinserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari. Mentre nella prima settimana post-elettorale già si parla della possibile abolizione del sussidio bandiera del Movimento Cinque Stelle, dall’Europa arriva un messaggio chiaro a chi vorrebbe eliminarlo. «Se viene abolito poi che si fa con chi non ha alcun reddito? Li mandiamo tutti in parrocchia?», si chiede Nicolas Schmit, commissario europeo al Lavoro, in un’intervista alla Stampa. Ieri il lussemburghese ha presentato una raccomandazione che invita gli Stati a modernizzare i propri regimi di reddito minimo secondo una serie di criteri in modo da combattere la povertà e favorire l’inclusione sociale. Oggi più di un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 settembre 2022) Ildinon va abolito, però va applicato meglio, in tutte le zone d’Italia, per garantire un adeguato reinserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari. Mentre nella prima settimana post-elettorale già si parla della possibile abolizione del sussidio bandiera del Movimento Cinque Stelle, dall’Europa arriva un messaggio chiaro a chi vorrebbe eliminarlo. «Se viene abolito poi che si fa con chi non ha alcun? Li mandiamo tutti in parrocchia?», si chiede Nicolaseuropeo al Lavoro, in un’intervista alla Stampa. Ieri il lussemburghese ha presentato una raccomandazione che invita gli Stati a modernizzare i propri regimi diminimo secondo una serie di criteri in modo da combattere la povertà e favorire l’inclusione sociale. Oggi più di un ...

