Ian non si ferma | uragano riprende forza dopo Florida

(Adnkronos) – Ian riprende forza e da tempesta tropicale si avvia a tornare allo status di uragano dopo aver devastato aree della Florida. Il National Hurricane Center ha segnalato nella mattinata americana raffiche di vento a circa 110 km orari. Ian si muove verso nord e secondo le previsioni dell'NHC dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì in South Carolina con le caratteristiche tipiche di un uragano di categoria 1. "Questo potrebbe essere l'uragano più letale nella storia della Florida", ha detto intanto il presidente americano Joe Biden parlando dalla sede della Federal Emergency Management Agency (Fema), che ha il compito di assistere gli stati e gli individui in tempi di crisi. Biden ha quindi annunciato che si recherà in Florida.

