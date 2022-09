I soldati russi intercettati | ' Putin è pazzo Questa guerra la scelta peggiore'

nelloscavo : Quando sui carri armati russi abbandonati abbiamo visto mappe stradali #Ucraina degli anni '80 abbiamo avuto la rip… - rulajebreal : Il New York Times ha ottenuto le intercettazioni telefonche dei soldati russi in Ucraina, inclusi i resoconti incri… - repubblica : Ucraina, i soldati russi intercettati al telefono: 'Putin è un pazzo. Stiamo perdendo la guerra' [di Enrico Frances… - StefanoJazz : RT @nelloscavo: Quando sui carri armati russi abbandonati abbiamo visto mappe stradali #Ucraina degli anni '80 abbiamo avuto la riprova del… - laregione : I soldati russi al telefono: ‘Guerra inutile, pretesto falso’ -

A decidere di impiegare iper difendere gli impianti (anche di ) da possibili sabotaggi è la . La decisione arriva dopo che diversi Paesi hanno affermato che due oleodottiverso in ...Le conversazioni riportate dal New York Times: 'Ci hanno dato l'ordine di uccidere tutti quelli che ...Scende in campo l'esercito per il gas. Manca solo una dichiarazione ufficile, ma per il resto è guerra. A decidere di impiegare i soldati per difendere gli impianti (anche di petrolio) ...In seguito all’esodo russo degli ultimi giorni la Finlandia ha deciso di interdire l’ingresso nel Paese ai turisti russi a partire dalla mezzanotte di oggi.